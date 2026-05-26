Киевский режим обманывает граждан относительно истинного положения дел на фронте. К такому выводу пришёл депутат Верховной рады Артём Дмитрук после новостей о подготовке круговой обороны Одессы.

«Когда [Владимир] Зеленский в очередной раз рассказывает о «стабилизации фронта», о якобы надежной системе ПВО и полной управляемости ситуацией, украинские тыловые города уже начинают готовить к круговой обороне. И это — один из немногих показательных сигналов происходящего», — написал он в телеграм-канале.

Народный избранник также обратил внимание на растущее напряжение в тылу. Внутреннее противостояние общества киевскому режиму стремительно набирает обороты, а мобилизационный ресурс страны практически исчерпан.

Напомним, Одессу начали готовить к круговой обороне: на дальних подступах к городу уже возведены противотанковые рвы, колючая проволока, бетонные пирамиды («зубы дракона») и блиндажи — все эти сооружения тянутся сплошной линией на десятки километров. При силах обороны юга Украины заявили, что не преследуют цели сдержать сдержать наступление Армии России.