«Показательный сигнал»: Километровые окопы вокруг Одессы разоблачили ложь Киева о стабилизации фронта
Нардеп Дмитрук уличил Киев во лжи о ситуации на фронте после новостей из Одессы
Киевский режим обманывает граждан относительно истинного положения дел на фронте. К такому выводу пришёл депутат Верховной рады Артём Дмитрук после новостей о подготовке круговой обороны Одессы.
«Когда [Владимир] Зеленский в очередной раз рассказывает о «стабилизации фронта», о якобы надежной системе ПВО и полной управляемости ситуацией, украинские тыловые города уже начинают готовить к круговой обороне. И это — один из немногих показательных сигналов происходящего», — написал он в телеграм-канале.
Народный избранник также обратил внимание на растущее напряжение в тылу. Внутреннее противостояние общества киевскому режиму стремительно набирает обороты, а мобилизационный ресурс страны практически исчерпан.
Напомним, Одессу начали готовить к круговой обороне: на дальних подступах к городу уже возведены противотанковые рвы, колючая проволока, бетонные пирамиды («зубы дракона») и блиндажи — все эти сооружения тянутся сплошной линией на десятки километров. При силах обороны юга Украины заявили, что не преследуют цели сдержать сдержать наступление Армии России.
