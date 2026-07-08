ПВО сбила 12 дронов над Воронежской областью, горит инфраструктурный объект

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью. Дроны были обнаружены и сбиты на территориях двух городских округов и восьми районов, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется!» — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в одном из муниципалитетов зафиксировано возгорание на инфраструктурном объекте. На месте работают оперативные службы. Жителей призывают соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

Утром 8 июля Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Глава города Радмир Беляев сообщил, что налёт продолжается, и призвал жителей быть осторожными. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме. Мэр попросил горожан не игнорировать сигналы опасности.