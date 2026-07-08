Мэр Нижнекамска сообщил о массированной атаке беспилотников

Нижнекамск утром 8 июля оказался под массированной атакой беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Глава города Радмир Беляев сообщил о продолжающемся налёте и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

По словам мэра, атака на район продолжается, а экстренные службы работают в условиях повышенной готовности.

«Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается», — написал Радмир Беляев в своём телеграм-канале.

Мэр обратился к жителям с просьбой внимательно отнестись к предупреждению и принять необходимые меры предосторожности. В частности, он призвал не игнорировать сигналы опасности и следить за официальными сообщениями.

Ранее Life.ru писал, что около 70 беспилотников уничтожили в Ростовской области во время отражения атаки ВСУ. По словам губернатора Юрия Слюсаря, под ударом оказались 11 районов региона, несколько городов и акватория Таганрогского залива. В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. С одного из судов эвакуировали экипаж. Повреждённые суда не имели груза, утечки нефтепродуктов не произошло.