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Регион
8 июля, 01:54

В 10 городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Сообщение о возможной опасности БПЛА действует сразу для десяти городов Татарстана. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Уведомления получили жители Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. Ранее опасность атаки БПЛА объявили для Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска и Чистополя. В ведомстве призвали население соблюдать меры безопасности и быть готовыми к возможным действиям при угрозе воздушной атаки.

Власти не сообщили о последствиях возможной атаки и работе средств противовоздушной обороны. Информация уточняется.

Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы БПЛА
Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы БПЛА

Ранее Life.ru писал, что ночью 8 июля силы ПВО отразили атаку трёх беспилотников, летевших в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что воздушные цели были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. После падения обломков на местах работают экстренные службы.

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Юния Ларсон
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