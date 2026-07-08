В 10 городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников

Сообщение о возможной опасности БПЛА действует сразу для десяти городов Татарстана. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Уведомления получили жители Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. Ранее опасность атаки БПЛА объявили для Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска и Чистополя. В ведомстве призвали население соблюдать меры безопасности и быть готовыми к возможным действиям при угрозе воздушной атаки.

Власти не сообщили о последствиях возможной атаки и работе средств противовоздушной обороны. Информация уточняется.

Ранее Life.ru писал, что ночью 8 июля силы ПВО отразили атаку трёх беспилотников, летевших в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что воздушные цели были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. После падения обломков на местах работают экстренные службы.