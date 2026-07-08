Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы БПЛА

Для обеспечения безопасности в Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности и перекрыт выезд из Ярославля в сторону столицы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в совём телеграм-канале.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал он.

Все учреждения региона продолжают работу в обычном режиме. Военные и оперативные службы делают всё необходимое для отражения угрозы. О снятии режима «Беспилотная опасность» сообщат дополнительно.

Тем временем, часть жителей Запорожской области ночью 8 июля столкнулась с перебоями электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ). Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.