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Регион
7 июля, 23:00

Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ на энергосистему

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Часть жителей Запорожской области ночью 8 июля столкнулась с перебоями электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в «Максе».

По его словам, энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.

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Ранее Life.ru писал, что накануне в Запорожской области уже фиксировались повреждения энергетических объектов после атак ВСУ. Тогда специалисты также обследовали инфраструктуру и приступили к устранению последствий. Под удар попали несколько объектов энергосистемы, из-за чего часть жителей временно осталась без электричества.

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Юния Ларсон
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