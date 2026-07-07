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Регион
7 июля, 18:17

За день над регионами России сбили 190 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 190 украинских беспилотников за день. Эту информацию сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Экипажи расчётов ПВО уничтожили дроны над территориями Ярославской, Тульской, Тверской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Владимирской, Брянской и Белгородской областей. Также беспилотники нейтрализовали над Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Восемь домов и 16 машин повреждены при налёте дронов ВСУ на Курск
Восемь домов и 16 машин повреждены при налёте дронов ВСУ на Курск

Вечером этого же дня средства ПВО отразили нападение четырёх дронов, которые направлялись в сторону Москвы. За весь день системы ПВО уничтожили 55 беспилотников на подлёте к столице. Специалисты экстренных служб продолжают осматривать места падения обломков и устранять последствия.

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Лия Мурадьян
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