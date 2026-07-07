Силы ПВО сбили 55-й дрон ВСУ, летевший в сторону Москвы
ЗРК С-400 на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Система противовоздушной обороны отразила атаку четырёх беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
По подсчётам на основе данных Собянина, с начала суток на подлёте к столице сбито 55 беспилотников. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков.
Напомним, что сегодняшняя ночная атака БПЛА на Москву стала самой масштабной за два года. Киев направил более 430 дронов, из которых основная часть была уничтожена ПВО на дальних подступах, а ещё 36 сбиты непосредственно у столицы.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.