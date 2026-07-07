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7 июля, 15:37

Силы ПВО сбили 55-й дрон ВСУ, летевший в сторону Москвы

ЗРК С-400 на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

ЗРК С-400 на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Система противовоздушной обороны отразила атаку четырёх беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

По подсчётам на основе данных Собянина, с начала суток на подлёте к столице сбито 55 беспилотников. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков.

Средства ПВО сбили 47-й БПЛА ВСУ, летевший на Москву
Средства ПВО сбили 47-й БПЛА ВСУ, летевший на Москву

Напомним, что сегодняшняя ночная атака БПЛА на Москву стала самой масштабной за два года. Киев направил более 430 дронов, из которых основная часть была уничтожена ПВО на дальних подступах, а ещё 36 сбиты непосредственно у столицы.

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Анастасия Никонорова
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