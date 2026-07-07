Силы ПВО сбили 55-й дрон ВСУ, летевший в сторону Москвы

По подсчётам на основе данных Собянина, с начала суток на подлёте к столице сбито 55 беспилотников. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков.

Напомним, что сегодняшняя ночная атака БПЛА на Москву стала самой масштабной за два года. Киев направил более 430 дронов, из которых основная часть была уничтожена ПВО на дальних подступах, а ещё 36 сбиты непосредственно у столицы.