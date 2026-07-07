Средства ПВО сбили 47-й БПЛА ВСУ, летевший на Москву

Средства ПВО уничтожили ещё один украинский БПЛА, который летел на Москву — 47-й за сутки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Напомним, что предпринятая сегодня ночью ВСУ атака беспилотников на Москву стала самой масштабной за два года. По данным Сергея Собянина, Киев направил на столичный регион более 430 дронов. Основную часть силы ПВО уничтожили на дальних подступах, ещё 36 сбили при приближении к Москве.