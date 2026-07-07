Атака более 430 БПЛА на Москву стала самой массированной за два года

Ночная попытка атаки беспилотников на Москву стала самой масштабной за последние два года. В сторону столичного региона с вечера понедельника до утра вторника ВСУ направили более 430 БПЛА.

По данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным, основную часть дронов силы ПВО уничтожили на дальних подступах к столице. Ещё 36 беспилотников были сбиты непосредственно при приближении к Москве.

Предыдущей крупнейшей атакой считалась попытка удара 4 июля, когда в направлении столицы направили более 200 БПЛА. Тогда большинство беспилотников также удалось нейтрализовать до их приближения к городу.