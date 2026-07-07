Ночью отражена масштабная атака 452 украинских дронов ВСУ на 17 регионов России

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля. Дроны были сбиты над территориями 17 регионов России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона в течение ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть БПЛА удалось нейтрализовать ещё на дальних подступах к столице.