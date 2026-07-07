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Регион
7 июля, 05:21

Ночью отражена масштабная атака 452 украинских дронов ВСУ на 17 регионов России

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля. Дроны были сбиты над территориями 17 регионов России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона в течение ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть БПЛА удалось нейтрализовать ещё на дальних подступах к столице.

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Андрей Бражников
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