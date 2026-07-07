Собянин: Более 430 беспилотников летели в сторону Московского региона

Более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона в течение ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть целей удалось нейтрализовать ещё на дальних подступах к столице.

По словам градоначальника, с вечера до 6:00 силы противовоздушной обороны отражали масштабную атаку. На подлёте к Москве были уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов.

Мэр уточнил, что специалисты продолжают контролировать ситуацию, а экстренные службы работают в местах возможного падения обломков.

Ранее Life.ru писал, что при ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель. По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, человек погиб в селе Беловское Белгородского округа после первой атаки. Позже по Белгороду и району были нанесены повторные удары, в результате которых произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов.