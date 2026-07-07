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Регион
7 июля, 03:26

Собянин: Более 430 беспилотников летели в сторону Московского региона

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона в течение ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть целей удалось нейтрализовать ещё на дальних подступах к столице.

По словам градоначальника, с вечера до 6:00 силы противовоздушной обороны отражали масштабную атаку. На подлёте к Москве были уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов.

Мэр уточнил, что специалисты продолжают контролировать ситуацию, а экстренные службы работают в местах возможного падения обломков.

При ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель
При ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель

Ранее Life.ru писал, что при ракетном ударе ВСУ по Белгороду погиб мирный житель. По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, человек погиб в селе Беловское Белгородского округа после первой атаки. Позже по Белгороду и району были нанесены повторные удары, в результате которых произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов.

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Юния Ларсон
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