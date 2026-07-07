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Регион
6 июля, 22:23

В Курске обломки украинских БПЛА повредили жилые дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько беспилотников были уничтожены над Курском ночью 7 июля, однако падение обломков привело к повреждениям жилых домов в разных районах города. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, один из дронов врезался в технический этаж многоэтажки на проспекте Клыкова. Предварительно, никто из жителей не пострадал, специалисты продолжают обследовать место происшествия.

«В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города», – написал Хинштейн.

На место выехали представители региональной администрации, сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром специальная комиссия должна оценить ущерб, нанесённый зданиям.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

«Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить. Берегите себя», – обратился к жителям глава региона.

Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ
Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших после удара по рынку в Токмаке Запорожской области выросло до 22 человек. По данным регионального Минздрава, часть раненых остаётся в больницах, среди них есть пациенты в тяжёлом состоянии. Для оказания помощи пострадавшим привлекли специалистов Федерального центра медицины катастроф.

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Юния Ларсон
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