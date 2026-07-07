В Курске обломки украинских БПЛА повредили жилые дома

Несколько беспилотников были уничтожены над Курском ночью 7 июля, однако падение обломков привело к повреждениям жилых домов в разных районах города. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, один из дронов врезался в технический этаж многоэтажки на проспекте Клыкова. Предварительно, никто из жителей не пострадал, специалисты продолжают обследовать место происшествия.

«В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города», – написал Хинштейн.

На место выехали представители региональной администрации, сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром специальная комиссия должна оценить ущерб, нанесённый зданиям.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

«Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить. Берегите себя», – обратился к жителям глава региона.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших после удара по рынку в Токмаке Запорожской области выросло до 22 человек. По данным регионального Минздрава, часть раненых остаётся в больницах, среди них есть пациенты в тяжёлом состоянии. Для оказания помощи пострадавшим привлекли специалистов Федерального центра медицины катастроф.