Число раненных при ударе ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 22

Число пострадавших от удара украинских вооружённых формирований по рынку в Токмаке Запорожской области, совершённого 3 июля, увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По последним данным, 10 раненых остаются на госпитализации с повреждениями средней степени тяжести. Восемь человек получают амбулаторную помощь. Состояние четырёх пациентов врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Для консультации с тяжелоранеными привлекаются специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России в режиме телемедицины, уточнили в министерстве.

3 июля ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке. Жертвами атаки стали пять человек. Возбуждено дело о теракте. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные будут найдены, и призвала международное сообщество осудить происшедшее.