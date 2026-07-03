Обломки БПЛА и разбитые фасады: СК показал видео с места теракта ВСУ в Токмаке
СК показал кадры с рынка в Токмаке после теракта ВСУ
Следственный комитет России обнародовал видеоматериалы, демонстрирующие разрушения на рынке в Токмаке Запорожской области после атаки ВСУ. По информации оперативных служб региона, для удара были задействованы два беспилотника типа Baton.
Кадры с рынка в Токмаке после теракта ВСУ. Видео © Telegram / Следком
На кадрах видно, как эксперты оценивают повреждения зданий. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, и при необходимости будут привлечены дополнительные медицинские бригады.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 18 раненых мирных жителях. Среди пострадавших есть четверо с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, у остальных преобладают повреждения конечностей и внутренних органов. Тяжелораненые распределены между больницами Мелитополя и Токмака. СКР возбудил уголовное дело по статье «теракт».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Следком