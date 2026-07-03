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3 июля, 14:25

Обломки БПЛА и разбитые фасады: СК показал видео с места теракта ВСУ в Токмаке

СК показал кадры с рынка в Токмаке после теракта ВСУ

Следственный комитет России обнародовал видеоматериалы, демонстрирующие разрушения на рынке в Токмаке Запорожской области после атаки ВСУ. По информации оперативных служб региона, для удара были задействованы два беспилотника типа Baton.

Кадры с рынка в Токмаке после теракта ВСУ. Видео © Telegram / Следком

На кадрах видно, как эксперты оценивают повреждения зданий. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, и при необходимости будут привлечены дополнительные медицинские бригады.

Минздрав: Пятеро пострадавших при атаке на Токмак находятся в тяжёлом состоянии
Минздрав: Пятеро пострадавших при атаке на Токмак находятся в тяжёлом состоянии

Ранее сообщалось о пяти погибших и 18 раненых мирных жителях. Среди пострадавших есть четверо с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, у остальных преобладают повреждения конечностей и внутренних органов. Тяжелораненые распределены между больницами Мелитополя и Токмака. СКР возбудил уголовное дело по статье «теракт».

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Обложка © Telegram / Следком

Наталья Демьянова
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