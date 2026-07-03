Минздрав: Пятеро пострадавших при атаке на Токмак находятся в тяжёлом состоянии

Пять человек, пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ТАСС.

По его словам, ещё 13 пострадавших оцениваются как пациенты средней степени тяжести. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь. При необходимости для их лечения будут проведены телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки беспилотников ВСУ был нанесён удар по городскому рынку в Токмаке. Применялись ударные БПЛА самолётного типа Baton. Сообщалось о гибели пяти мирных жителей, ещё 18 человек получили ранения различной степени тяжести. В больницах развернули дополнительные операционные для приёма пострадавших. Также был создан оперативный штаб, координирующий оказание медицинской и психологической помощи.