ВСУ атаковали рынок в Токмаке двумя дронами типа Baton
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ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Токмаке Запорожской области с помощью ударных беспилотников самолётного типа Baton. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
«ВСУ нанесли целенаправленные удары по рынку в разгар дня двумя ударными беспилотниками типа Baton», — приводит сообщение ТАСС.
Представители оперслужб подчеркнули целенаправленный характер действий ВСУ. Целью был выбран объект со скоплением людей. На месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что жертвами удара стали пять человек, ещё 18 пострадали.
Дальность БПЛА «Батон» составляет более 30 км. Помимо этой модели, существует также редкая версия D-4 «Батон» самолётного типа с дальностью около 100 км, созданная в рамках американо-украинской разработки.
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