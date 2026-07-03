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3 июля, 09:34

ВС РФ уничтожили дронами два МиГ-29 ВСУ на аэродроме

Обложка © Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Обложка © Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

ВС РФ атаковали один из аэродромов Украины и уничтожили два самолёта МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 3 июля.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли ударные беспилотники группировок войск Вооружённых сил России.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами, группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

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А ранее в Military Watch Magazine рассказали, что российский истребитель Су-35 сбил украинский МиГ-29 ракетой «воздух-воздух» Р-37М с дистанции около 190 километров. По оценке издания, это может быть самым дальним воздушным поражением за всю историю.

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Вероника Бакумченко
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