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3 июля, 10:00

Балицкий: Пять человек погибли и 18 пострадали при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате целенаправленной атаки ВСУ погибли пять мирных жителей Токмака. Ещё 18 человек получили ранения различной степени тяжести, число пострадавших может увеличиться. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Пострадавших продолжают доставлять в Токмакскую центральную районную больницу. В медучреждении развернули дополнительные операционные, чтобы оказать помощь всем раненым. По словам Балицкого, создан оперативный штаб, который координирует медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Также начата работа с семьями погибших — им пообещали все положенные выплаты в кратчайшие сроки.

Глава региона заявил, что все службы и администрация работают на местах. Он подчеркнул, что удар пришёлся по мирным людям, пришедшим на рынок за продуктами. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации, не распространяя непроверенные данные.

Пасечник: Водитель автомобиля погиб при ударе дрона ВСУ под Старобельском
Пасечник: Водитель автомобиля погиб при ударе дрона ВСУ под Старобельском

Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник нанёс очередной террористический удар по территории Запорожской области. Дрон атаковал городской рынок Токмака. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

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Николь Вербер
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