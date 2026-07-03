Балицкий: Пять человек погибли и 18 пострадали при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

В результате целенаправленной атаки ВСУ погибли пять мирных жителей Токмака. Ещё 18 человек получили ранения различной степени тяжести, число пострадавших может увеличиться. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Пострадавших продолжают доставлять в Токмакскую центральную районную больницу. В медучреждении развернули дополнительные операционные, чтобы оказать помощь всем раненым. По словам Балицкого, создан оперативный штаб, который координирует медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Также начата работа с семьями погибших — им пообещали все положенные выплаты в кратчайшие сроки.

Глава региона заявил, что все службы и администрация работают на местах. Он подчеркнул, что удар пришёлся по мирным людям, пришедшим на рынок за продуктами. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации, не распространяя непроверенные данные.

Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник нанёс очередной террористический удар по территории Запорожской области. Дрон атаковал городской рынок Токмака. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.