Пасечник: Водитель автомобиля погиб при ударе дрона ВСУ под Старобельском

На дороге между Старобельском и Беловодском в Луганской Народной Республике украинский беспилотник ударил по машине. Погиб 50-летний мужчина, ещё один человек получил ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».

По его словам, утром под удар дрона попала «Газель», которая развозила продукцию маслозавода.

«Ранение получил 39-летний мужчина, он госпитализирован в лечебное учреждение», — уточнил он детали о пострадавшем.

А ранее в республике при атаках беспилотников ВСУ на гражданский транспорт погибли двое и пострадали ещё четыре человека. Дроны били по сельхозтехнике в Старобельском округе и по грузовику в Перевальском округе — оба водителя погибли. В Лисичанске удары пришлись по экскаватору и двум легковушкам, среди раненых оказались 29-летний водитель, а также женщина и мужчина.