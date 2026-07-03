Пасечник: Водитель автомобиля погиб при ударе дрона ВСУ под Старобельском
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На дороге между Старобельском и Беловодском в Луганской Народной Республике украинский беспилотник ударил по машине. Погиб 50-летний мужчина, ещё один человек получил ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».
По его словам, утром под удар дрона попала «Газель», которая развозила продукцию маслозавода.
«Ранение получил 39-летний мужчина, он госпитализирован в лечебное учреждение», — уточнил он детали о пострадавшем.
А ранее в республике при атаках беспилотников ВСУ на гражданский транспорт погибли двое и пострадали ещё четыре человека. Дроны били по сельхозтехнике в Старобельском округе и по грузовику в Перевальском округе — оба водителя погибли. В Лисичанске удары пришлись по экскаватору и двум легковушкам, среди раненых оказались 29-летний водитель, а также женщина и мужчина.
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