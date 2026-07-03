Балицкий: Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые

В городе Токмак беспилотник нанёс целенаправленный удар по городскому рынку. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, есть погибшие и ранены.

Пострадавших оперативно доставили в Токмакскую центральную районную больницу. Бригады скорой помощи сработали без промедлений, медики оказывают всю необходимую поддержку.

По заявлению властей, воздушная атака на город все ещё продолжается. Мобилизованы все доступные резервы системы здравоохранения.

«Держу ситуацию на личном контроле. Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объёме», — заявил Балицкий.