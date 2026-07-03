«Варварское нападение»: Захарова потребовала от Запада не молчать о трагедии в Токмаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от международного сообщества дать принципиальную оценку удару по рынку в Токмаке. Её комментарий опубликован внешнеполитическим ведомством.

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц. Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение», — указала дипломат.

Представитель МИД охарактеризовала случившееся как очередное гнусное военное преступление нацистского киевского режима, ведущего «кровавую войну» против мирного населения при молчаливом одобрении западных кураторов. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.