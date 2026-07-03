В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок

В Токмаке Запорожской области 4 июля 2026 года объявлен день траура. Соответствующее постановление подписано администрацией Токмакского муниципального округа.

«В связи с трагическими событиями по причине обстрела со стороны ВСУ, повлёкшими за собой человеческие жертвы, выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановлением администрации Токмакского муниципального округа № 165 от 03 июля 2026 г. 04 июля 2026 года объявлен днём траура на всей территории Токмакского муниципального округа», — говорится в сообщении.

В знак скорби на всей территории округа будут приспущены государственные флаги, отменяются все развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 18 раненых мирных жителях. Среди пострадавших есть четверо с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, у остальных преобладают повреждения конечностей и внутренних органов. Тяжелораненые распределены между больницами Мелитополя и Токмака. СКР возбудил уголовное дело по статье «теракт».