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Регион
3 июля, 14:37

Захарова: Все причастные к атаке на рынок в Токмаке будут установлены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены и привлечены к ответственности.

По её словам, 3 июля украинские военные нанесли преднамеренный удар беспилотником по оживлённому рынку в Запорожской области. По предварительным данным, погибли пять человек, ещё 18 получили ранения разной степени тяжести.

Захарова подчеркнула, что атака продолжилась и после первого удара: под огонь, по её словам, попали люди, которые пытались помочь пострадавшим и эвакуировать их в больницы.

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц», — заявила представитель МИД.

В регионе развернули оперативный штаб. По данным Минздрава Запорожской области, 14 пострадавших доставили в Токмакскую больницу, ещё четверых с более тяжёлыми травмами — в Мелитополь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Пятеро пострадавших при атаке на Токмак находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что вражеская сторона атаковала рынок с мирными жителями в Токмаке двумя дронами типа Baton.

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Николь Вербер
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