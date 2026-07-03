Захарова: Все причастные к атаке на рынок в Токмаке будут установлены
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к удару ВСУ по рынку в Токмаке будут установлены и привлечены к ответственности.
По её словам, 3 июля украинские военные нанесли преднамеренный удар беспилотником по оживлённому рынку в Запорожской области. По предварительным данным, погибли пять человек, ещё 18 получили ранения разной степени тяжести.
Захарова подчеркнула, что атака продолжилась и после первого удара: под огонь, по её словам, попали люди, которые пытались помочь пострадавшим и эвакуировать их в больницы.
«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц», — заявила представитель МИД.
В регионе развернули оперативный штаб. По данным Минздрава Запорожской области, 14 пострадавших доставили в Токмакскую больницу, ещё четверых с более тяжёлыми травмами — в Мелитополь.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Пятеро пострадавших при атаке на Токмак находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что вражеская сторона атаковала рынок с мирными жителями в Токмаке двумя дронами типа Baton.
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