Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ

В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что специалисты уже оценивают масштабы повреждений и приступают к восстановительным работам.

По его словам, под удар попали несколько объектов энергосистемы, из-за чего часть жителей временно осталась без электричества.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идёт оценка повреждений», – написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Глава региона не уточнил сроки полного восстановления подачи электроэнергии. Специалисты продолжают обследовать повреждённые участки и определяют объём необходимых работ.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при ударе по рынку в Токмаке Запорожской области выросло до 22 человек. По данным регионального Минздрава, часть раненых находится в стационарах, ещё несколько пациентов получают помощь амбулаторно. Врачи продолжают наблюдать за состоянием тяжёлых пациентов и при необходимости подключают специалистов федерального уровня.