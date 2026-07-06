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Регион
6 июля, 12:33

Беспилотник ВСУ атаковал колледж в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские военные ударили беспилотником по колледжу в Молочанске Запорожской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В регионе угроза повторных атак сохраняется. В результате удара повреждены окна и фасад здания.

«В городе Молочанске Токмакского муниципального округа произошла атака беспилотного летательного аппарата противника на здание многопрофильного колледжа. В результате удара повреждены остекление и фасад учебного заведения», — написал Балицкий.

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Напомним, в ночь на 22 мая украинские формирования ударили по ещё одному колледжу в Старобельске. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

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Наталья Афонина
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