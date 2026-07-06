Беспилотник ВСУ атаковал колледж в Запорожской области

Украинские военные ударили беспилотником по колледжу в Молочанске Запорожской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В регионе угроза повторных атак сохраняется. В результате удара повреждены окна и фасад здания.

«В городе Молочанске Токмакского муниципального округа произошла атака беспилотного летательного аппарата противника на здание многопрофильного колледжа. В результате удара повреждены остекление и фасад учебного заведения», — написал Балицкий.