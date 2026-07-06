Дроны ВСУ смогли пробиться в северный промышленный узел Омска

Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку беспилотников на Омскую область. Часть дронов сумела достичь территории северного промышленного узла Омска, после чего на месте начали работу оперативные службы, пишет губернатор региона Виталий Хоценко.

«Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий», — информирует губернатор.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, ориентироваться только на официальные источники информации и при чрезвычайных ситуациях обращаться по номеру 112.