ВСУ ночью целились в ТЭК, чтобы показать ЕС готовность бить по мирным объектам

Минувшей ночью ВСУ сосредоточили основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах. Об этом сообщил в Минобороны РФ.

Под удар пытались попасть объекты и логистические цепочки гражданского топливно-энергетического сектора. Среди упомянутых регионов — Ленинградская, Брянская, Белгородская, Ярославская, Калужская, Курская области, а также Республика Крым. Отдельно в Минобороны привели данные по отражению атаки средствами ПВО.

В ведомстве подчеркнули, что удары были нацелены на объекты и логистику гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах. Атака затрагивала сразу несколько направлений, включая приграничные и центральные территории страны.

Над Брянской областью было уничтожено 147 беспилотников, над Белгородской — 43, над Ленинградской — 48, над Ярославской — 72, над Крымом — 64, над Калужской областью — 31.

Ранее сообщалось о масштабной атаке беспилотников, в ходе которой средствами ПВО были сбиты 519 украинских БПЛА. Воздушные цели перехватывались над 22 регионами страны, а также над акваторией Азовского моря.