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6 июля, 04:52

Расчёты ПВО отразили массовую атаку БПЛА ВСУ, сбив 519 беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны России сбили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Беспилотники перехватили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями. Средства ПВО также отработали в Московском регионе, Краснодарском крае и Республикой Крым.

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Ранее Life.ru писал, что в Ленобласти расчёты ПВО сбили 47 украинских дронов. В связи с активной опасностью удара БПЛА, возможно замедление скорости мобильного интернета. В Ростовской области летательные аппараты были ликвидированы в шести муниципалитетах. ПВО перехватили 15 БПЛА. Данных о пострадавших и разрушениях отсутствует. Информация уточняется.

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Тимур Хингеев
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