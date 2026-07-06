Расчёты ПВО отразили массовую атаку БПЛА ВСУ, сбив 519 беспилотников

Системы противовоздушной обороны России сбили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Беспилотники перехватили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями. Средства ПВО также отработали в Московском регионе, Краснодарском крае и Республикой Крым.

Ранее Life.ru писал, что в Ленобласти расчёты ПВО сбили 47 украинских дронов. В связи с активной опасностью удара БПЛА, возможно замедление скорости мобильного интернета. В Ростовской области летательные аппараты были ликвидированы в шести муниципалитетах. ПВО перехватили 15 БПЛА. Данных о пострадавших и разрушениях отсутствует. Информация уточняется.