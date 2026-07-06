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Регион
6 июля, 04:08

Системы ПВО сбили 15 БПЛА ВСУ в шести муниципалитетах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 15 украинских беспилотников над одним городом и пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в городе Гуково и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком», — говорится в сообщении.

Согласно губернатору, данных о пострадавших и разрушениях отсутствует. Информация уточняется.

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Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе системы ПВО отразили атаку 36 украинских беспилотников. На территории Ленобласти объявлена опасность удара БПЛА.

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Тимур Хингеев
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