Аэропорт Пулково временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Причина — необходимость обеспечения безопасности полётов. Информация о сроках действия мер пока не раскрывается.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в заявлении ведомства.

До этого аэропорт работал по спецсогласованию с уполномоченными органами после объявления угрозы атаки беспилотников в Ленинградской области. Ожидается, что решение о снятии ограничений будет принято после нормализации обстановки.