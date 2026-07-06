Аэропорт Пулково временно закрыли на приём и выпуск самолётов
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Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Причина — необходимость обеспечения безопасности полётов. Информация о сроках действия мер пока не раскрывается.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в заявлении ведомства.
До этого аэропорт работал по спецсогласованию с уполномоченными органами после объявления угрозы атаки беспилотников в Ленинградской области. Ожидается, что решение о снятии ограничений будет принято после нормализации обстановки.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в пяти аэропортах РФ. Речь идёт о воздушных гаванях Пскова, Пензы, Ульяновска, Казани и Самары. Незадолго до этого план «Ковёр» был объявлен в аэропортах Калуги, Череповца, Иваново, Ярославля, Волгограда и Саратова. Сейчас действие ограничений снято в Пензе, Саратове и Волгограде.
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