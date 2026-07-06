В шести аэропортах России приостановили приём и вылет самолётов

Временные ограничения ввели ночью 6 июля в шести аэропортах России. Об этом сообщили в Росавиации. Речь идёт про авиагавании в Калуге, Череповце, Иванове, Ярославле, Волгограде и Саратове.

Кроме того, аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Москвы (Домодедово, Внуково) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Также дополнительные ограничения введены в аэропорту Геленджика, который в штатном режиме не принимает ночные рейсы.

Ранее аэропорт сицилийского города Катания временно прекратил обслуживание прибывающих рейсов из-за активной фазы извержения вулкана Этна. Об этом сообщила компания-оператор SAC, уточнив, что ограничения вводятся на фоне изменения направления ветра и распространения вулканического пепла.