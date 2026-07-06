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5 июля, 23:41

Силы ПВО сбили три летевших в сторону Москвы беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В ночь с 5 на 6 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. О случившемся проинформировал столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника. Собянин подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Жилой дом и несколько машин повреждены в Белгородском округе после атак БПЛА
Жилой дом и несколько машин повреждены в Белгородском округе после атак БПЛА

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская ПВО за день нейтрализовала 116 украинских дронов самолётного типа над регионами страны. Инциденты произошли с 8:00 до 20:00 по московскому времени на территории Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.

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