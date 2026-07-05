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5 июля, 20:43

Жилой дом и несколько машин повреждены в Белгородском округе после атак БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате ударов беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по Белгороду и Белгородскому району повреждены жилые и коммерческие объекты, а также частные автомобили. По данным оперативного штаба региона, жертв удалось избежать.

В областном центре осколки и взрывная волна посекли четыре легковых автомобиля, а также повредили дорожное покрытие. В посёлке Майский Белгородского округа при детонации FPV-дрона пострадал фасад многоквартирного дома и кузов одной из машин, припаркованных рядом. Ещё один удар был нанесён по автомобилю в районе посёлка Комсомольский — транспортное средство также получило повреждения.

Во всех случаях информация о пострадавших не поступала.

Шесть мирных жителей ранены в Запорожской области после атаки БПЛА
Шесть мирных жителей ранены в Запорожской области после атаки БПЛА

Ранее в Калининском районе Горловки сообщили о ранениях после атаки беспилотника. Мэр города Иван Приходько заявил, что удар нанёс дрон ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя.

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Виталий Приходько
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