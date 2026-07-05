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Регион
5 июля, 17:46

Шесть мирных жителей ранены в Запорожской области после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть мирных жителей Васильевского округа Запорожской области пострадали после атаки украинского беспилотника. Сообщается, что ранения у пострадавших квалифицируются как средней степени тяжести. Их направили в медучреждения, рассказали в телеграм-канале Минздрава региона.

«Шесть жителей Васильевского муниципального округа пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. <...> Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности», — указано в сообщении.

Три города и 11 округов обесточены в Запорожской области из-за аварии
Три города и 11 округов обесточены в Запорожской области из-за аварии

Ранее Life.ru сообщал, что Запорожская область частично обесточена после атак ВСУ. Специалисты оценивают ущерб и работают над восстановлением.

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Полина Никифорова
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