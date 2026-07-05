Запорожская область частично обесточена после атак ВСУ

В Запорожской области наблюдаются перебои с электроснабжением после того, как ВСУ нанесли удары по местным энергетическим объектам. Губернатор Евгений Балицкий подтвердил частичное обесточивание региона, отметив, что специалисты оценивают ущерб и работают над восстановлением.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал он в соцсетях.

До этого сообщалось, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроэнергии. Специалисты энергослужб уже прибыли на место и стараются как можно скорее вернуть свет жителям.