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Регион
5 июля, 14:36

Запорожская область частично обесточена после атак ВСУ

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Запорожской области наблюдаются перебои с электроснабжением после того, как ВСУ нанесли удары по местным энергетическим объектам. Губернатор Евгений Балицкий подтвердил частичное обесточивание региона, отметив, что специалисты оценивают ущерб и работают над восстановлением.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал он в соцсетях.

В Евпатории произошёл масштабный сбой в подаче электричества и воды
В Евпатории произошёл масштабный сбой в подаче электричества и воды

До этого сообщалось, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроэнергии. Специалисты энергослужб уже прибыли на место и стараются как можно скорее вернуть свет жителям.

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Наталья Демьянова
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