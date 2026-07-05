В Евпатории произошёл масштабный сбой в подаче электричества и воды

Евпатория на западе Крыма осталась без электричества, а вслед за этим во многих кварталах пропала и вода. Об этом рассказали в мессенджере «Макс» городской администрации.

Представители власти констатировали, что город вновь столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии, что повлекло за собой весь комплекс сопутствующих негативных последствий.

«По состоянию на 9:20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят», — сказано в тексте.

По данным местных властей, устранением аварии специалисты занимаются ещё с ночи. Когда именно вернётся свет, пока сказать не могут.

Ранее сообщалось, что временные отключения света в Крыму охватили 14 районов и девять городов. Как заявил глава правительства республики Юрий Гоцанюк, причиной стали технологические сбои в сети из-за ударов ВСУ по энергообъектам. Без электричества, в том числе, остались Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.