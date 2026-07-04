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Регион
4 июля, 10:46

Вся Херсонская область осталась без света из-за аварии в энергосистеме

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались все округа региона. Причиной стало технологическое нарушение в энергосистеме, сообщили в телеграм-канале «Херсонэнерго».

По информации энергетиков, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и подключением абонентов. В первую очередь планируется вернуть подачу электричества максимальному числу потребителей в кратчайшие сроки.

В Крыму обесточены более десяти районов после атак БПЛА
В Крыму обесточены более десяти районов после атак БПЛА

Ранее в Крыму временные отключения электроэнергии затронули 14 районов и девять городов. Ограничения связаны с технологическими нарушениями в энергосистеме, возникшими из-за внешнего воздействия на объекты инфраструктуры. Среди населённых пунктов, где наблюдались перебои со светом, — Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.

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Николь Вербер
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