В Крыму обесточены более десяти районов после атак БПЛА

В Республике Крым более десяти районов частично или полностью остались без электроснабжения после атак беспилотников. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков. По его словам, энергосистема полуострова остаётся в сложном состоянии, а объекты инфраструктуры регулярно подвергаются ударам.

«Ситуация с энергоснабжением остается сложной. Враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова. Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова», — написал Крючков в телеграм-канале.

Из-за перебоев в энергоснабжении в Евпатории приостановили движение летних трамваев, также фиксируются сбои в работе электричек. Восстановлением занимаются десятки бригад энергетиков, сроки подачи света могут варьироваться от нескольких часов до суток.