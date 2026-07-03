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3 июля, 17:07

В Крыму обесточены более десяти районов после атак БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

В Республике Крым более десяти районов частично или полностью остались без электроснабжения после атак беспилотников. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков. По его словам, энергосистема полуострова остаётся в сложном состоянии, а объекты инфраструктуры регулярно подвергаются ударам.

«Ситуация с энергоснабжением остается сложной. Враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова. Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова», написал Крючков в телеграм-канале.

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Из-за перебоев в энергоснабжении в Евпатории приостановили движение летних трамваев, также фиксируются сбои в работе электричек. Восстановлением занимаются десятки бригад энергетиков, сроки подачи света могут варьироваться от нескольких часов до суток.

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Полина Никифорова
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