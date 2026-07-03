В Крыму приостановили пригородные поезда в Евпаторию

В Крыму временно изменили схему движения пригородных поездов, следующих в сторону Евпатории. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), рейсы из Джанкоя в курортный город приостановлены до дальнейшего уведомления.

По данным перевозчика, движение поездов ограничено не полностью: составы из Джанкоя теперь следуют только до станции Элеваторная. Пассажирам рекомендуют учитывать корректировки при планировании поездок.

Ранее Life.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов посетил северные районы полуострова, где фиксировались перебои с электроснабжением. Он побывал в ряде городов и на ключевых объектах инфраструктуры, обсудив ситуацию с местными властями и службами. По итогам поездки Аксёнов заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для жителей и бизнеса, а также поручил оперативно решать проблемы в населённых пунктах с нестабильным энергоснабжением.