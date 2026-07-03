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3 июля, 04:18

В Крыму приостановили пригородные поезда в Евпаторию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ligovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ligovsky

В Крыму временно изменили схему движения пригородных поездов, следующих в сторону Евпатории. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), рейсы из Джанкоя в курортный город приостановлены до дальнейшего уведомления.

По данным перевозчика, движение поездов ограничено не полностью: составы из Джанкоя теперь следуют только до станции Элеваторная. Пассажирам рекомендуют учитывать корректировки при планировании поездок.

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Ранее Life.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов посетил северные районы полуострова, где фиксировались перебои с электроснабжением. Он побывал в ряде городов и на ключевых объектах инфраструктуры, обсудив ситуацию с местными властями и службами. По итогам поездки Аксёнов заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для жителей и бизнеса, а также поручил оперативно решать проблемы в населённых пунктах с нестабильным энергоснабжением.

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Юния Ларсон
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