Продажу билетов на поезда в Крым сократили до 45 суток
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Оператор железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» сократил срок начала продажи билетов. Если раньше их можно было приобрести за 90 суток, то теперь окно бронирования уменьшено до 45 дней.
Как пояснили в компании, решение принято временно из-за предстоящих ремонтных работ на полуострове этой осенью. Из-за них расписание некоторых поездов будет скорректировано, а пассажирам будет легче планировать поездку без лишних сложностей.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 10 июня введена новая схема движения пассажирских поездов. В летнем графике предусмотрено 48 пар пригородных и 14 пар дальних поездов по 20 маршрутам, из которых 8 пар в светлое время суток будут следовать по полуострову с 5:00 до 23:00, а ещё 6 пар будут доезжать до Керчи-Южной, после чего пассажиров пересадят на автобусы до Джанкоя, Владиславовки и Симферополя.
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