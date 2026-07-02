Продажу билетов на поезда в Крым сократили до 45 суток

Оператор железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» сократил срок начала продажи билетов. Если раньше их можно было приобрести за 90 суток, то теперь окно бронирования уменьшено до 45 дней.

Как пояснили в компании, решение принято временно из-за предстоящих ремонтных работ на полуострове этой осенью. Из-за них расписание некоторых поездов будет скорректировано, а пассажирам будет легче планировать поездку без лишних сложностей.