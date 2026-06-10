Изменён график нескольких поездов «Таврия» в Крым и обратно

В Крыму скорректирован график движения пассажирских поездов «Таврия», отправление которых запланировано на среду. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезд № 174 Евпатория — Москва, который должен был отправиться из Евпатории сегодня, 10 июня, начнёт маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 4:15 утра... Поезд № 98 Симферополь — Москва, который должен был отправиться сегодня в ночь из Симферополя, начнёт маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 7:40 утра», — говорится в сообщении.

Помимо этого, поезд №008 Севастополь — Санкт-Петербург 10 июня начнёт маршрут со станции Керчь-Южная. Поезд №026 Минеральные Воды — Симферополь отправится с начальной станции на восемь часов позже графика, а поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория — на пять часов позже.

Напомним, что в Крыму с 10 июня ввели новую схему движения пассажирских поездов. Согласно решению оперативного штаба республики, часть составов теперь будет ходить по полуострову только в светлое время суток — с 5 утра до 11 вечера. В летнем графике предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 составов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 составов) по 20 маршрутам.