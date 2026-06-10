В Крыму с 10 июня начала действовать новая схема движения пассажирских поездов

Новую схему движения пассажирских поездов ввели в Крыму с 10 июня. Часть составов теперь будет ходить по полуострову только в светлое время суток. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

«Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму. <…> В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00», — написал Аксёнов.

По его словам, ещё шесть пар поездов по десяти маршрутам будут доезжать до станции Керчь-Южная. После этого пассажиров пересадят на автобусы. Они продолжат путь до нужных направлений, включая Джанкой, Владиславовку и Симферополь.

Такую же схему введут и в обратную сторону. Пассажиры смогут ехать автобусами из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки до Керчи, а затем пересаживаться на поезд. Изменения не затронут пригородное железнодорожное сообщение.

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