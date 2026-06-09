Сальдо: ВСУ бьют по мосту в Чонгаре, чтобы создать проблемы для людей

Украинские военные вновь нанесли удары по переправе, соединяющей Крым с Херсонской областью. Речь идёт о мосте в районе Чонгара.

По словам херсонского губернатора Владимира Сальдо, цель Киева — доставить неудобства мирным жителям. Эту точку зрения он высказал в своём телеграм-канале.

«Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей», — сказал глава региона.

Напомним, в Херсонской области после ночной атаки беспилотников повреждён мост в районе Чонгара, движение перекрыто, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Водителей попросили пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.