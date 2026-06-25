Число курсирующих в Крым и обратно поездов сокращается вдвое

Компания «Гранд сервис экспресс» по решению оперативного штаба Республики Крым сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Теперь ежедневно будут отправляться вдвое меньше поездов — семь. Решение принято совместно с Минтрансом Крыма и «Крымской железной дорогой».

«По решению Оперштаба Республики Крым компания «Гранд сервис экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», — говорится в сообщении.

При этом сохраняется ряд ключевых маршрутов, включая поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и других городов. Часть рейсов будет следовать до станции Керчь-Южная, где для пассажиров организуют автобусные перевозки. В компании уточнили, что часть рейсов будет отменяться постепенно в течение двух недель, чтобы пассажиры могли скорректировать свои планы поездок.

Также все поезда, следующие в Крым и обратно, будут доезжать только до Керчи из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги. Пассажиров доставят автобусами от или до станции Керчь-Южная, посадка на которые начиналась за час до отправления.