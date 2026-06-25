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25 июня, 07:18

Число курсирующих в Крым и обратно поездов сокращается вдвое

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Компания «Гранд сервис экспресс» по решению оперативного штаба Республики Крым сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Теперь ежедневно будут отправляться вдвое меньше поездов — семь. Решение принято совместно с Минтрансом Крыма и «Крымской железной дорогой».

«По решению Оперштаба Республики Крым компания «Гранд сервис экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», — говорится в сообщении.

При этом сохраняется ряд ключевых маршрутов, включая поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и других городов. Часть рейсов будет следовать до станции Керчь-Южная, где для пассажиров организуют автобусные перевозки. В компании уточнили, что часть рейсов будет отменяться постепенно в течение двух недель, чтобы пассажиры могли скорректировать свои планы поездок.

Пять поездов «Таврия» выбились из графика после перекрытия Крымского моста
Пять поездов «Таврия» выбились из графика после перекрытия Крымского моста

Также все поезда, следующие в Крым и обратно, будут доезжать только до Керчи из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги. Пассажиров доставят автобусами от или до станции Керчь-Южная, посадка на которые начиналась за час до отправления.

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Андрей Бражников
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