Поезда в Крым и обратно с 20 июня сократят до Керчи из-за ограничений

В субботу, 20 июня, все поезда, следующие в Крым и обратно, будут доезжать только до Керчи. Об изменениях сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс». Компания корректирует расписание из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги.

В компании уточнили, что все составы «Таврия», прибывающие на полуостров или отправляющиеся оттуда 20 июня, начнут и завершат маршруты в Керчи. Из-за закрытия одного из участков железной дороги маршрут изменят даже те поезда, чье расписание не меняли 10 июня.

«Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная», — указано в сообщении.

По данным компании, посадка в автобусы будет проходить на привокзальных площадях около станций и на начальных станциях в Севастополе, Симферополе и Феодосии. Она начнётся за один час до отправления. Кроме того, подсесть можно будет на промежуточных крупных станциях — в Бахчисарае, Семь Колодезей, Владиславовке и Багерово. Также будет рейс из Евпатории через Саки.

С 10 июня часть маршрутов поездов «Таврия» укоротили до Керчи, но другие поезда продолжили ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Также в Крыму с 10 июня по решению оперативного штаба, часть составов ходят по полуострову только в светлое время суток — с 5 утра до 11 вечера.