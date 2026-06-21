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21 июня, 13:33

Пять поездов «Таврия» выбились из графика после перекрытия Крымского моста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Движение пассажирских составов между полуостровом и материком нарушено. Причиной стало временное перекрытие Крымского моста, которое произошло минувшей ночью.

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», на 14:00 по московскому времени в пути застряли сразу пять поездов бренда «Таврия». Самая серьёзная задержка коснулась рейса №068/067 Керчь — Москва: он отстаёт от расписания уже на девять часов.

На четыре с половиной часа позже обычного прибывают два других состава, следующих в столицу и Омск. Пассажирам, которые ждут поезда в обратном направлении, тоже придётся подождать: отставание от графика достигает семи часов.

В компании уточнили, что в ближайшие два дня все маршруты будут начинаться и завершаться в Керчи. Поезд №67/68 решили отправить досрочно — вечером в субботу вместо глубокой ночи воскресенья.

Поезд Симферополь — Москва отменили из-за остановки движения на железной дороге
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Ранее все поезда, следующие в Крым и обратно, будут доезжать только до Керчи из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги. Пассажиров доставили автобусами от или до станции Керчь-Южная, посадка на которые начиналась за час до отправления.

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Дарья Денисова
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