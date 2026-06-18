Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 13:19

Поезд Симферополь — Москва отменили из-за остановки движения на железной дороге

В Крыму изменили расписание движения поездов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Anokhin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Anokhin

Поезд Симферополь отменили из-за временной остановки двиения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах», — говорится в сообщении. Пассажиров же данного поезда пересадят на другие составы. Билеты можно вернуть без удержания сборов.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Накануне был отменён поезд Таганрог — Керчь. Решение принято оперативным штабом Крыма. Приобретённые билеты можно вернуть без удержания сборов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar