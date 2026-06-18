Поезд Симферополь — Москва отменили из-за остановки движения на железной дороге
В Крыму изменили расписание движения поездов
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Поезд Симферополь отменили из-за временной остановки двиения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
«Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах», — говорится в сообщении. Пассажиров же данного поезда пересадят на другие составы. Билеты можно вернуть без удержания сборов.
Накануне был отменён поезд Таганрог — Керчь. Решение принято оперативным штабом Крыма. Приобретённые билеты можно вернуть без удержания сборов.
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