Поезд Симферополь — Москва отменили из-за остановки движения на железной дороге

Поезд Симферополь отменили из-за временной остановки двиения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах», — говорится в сообщении. Пассажиров же данного поезда пересадят на другие составы. Билеты можно вернуть без удержания сборов.

Накануне был отменён поезд Таганрог — Керчь. Решение принято оперативным штабом Крыма. Приобретённые билеты можно вернуть без удержания сборов.