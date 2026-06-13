Поезд Таганрог — Керчь отменят с 17 июня по решению оперштаба Крыма

Железнодорожное сообщение между Таганрогом и Керчью полностью прекращается с 17 июня. Об этом уведомила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Причиной отмены названы решения оперативного штаба Крыма, касающиеся изменения организации пассажирских перевозок. Последний рейс из Керчи отправится 17 июня, а из Таганрога состав уйдёт в обратном направлении на день позже.

В ГСЭ подчеркнули, что все приобретённые билеты можно вернуть без каких-либо удержаний и комиссионных сборов. Пассажиров уже предупредили о новом порядке.

В качестве альтернативы путешественникам рекомендовано добираться до нужного города через Ростов-на-Дону, воспользовавшись проходящими поездами. Представители компании принесли клиентам извинения за возникшие неудобства.

Напомним, что с 10 июня на территории полуострова начала действовать новая схема движения пассажирских составов. Решение принято оперативным штабом Республики Крым. Согласно летнему графику, предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов, в дальнем следовании — 14 пар составов по 20 маршрутам. При этом 8 пар поездов по 10 направлениям перемещаются по республике исключительно в светлое время суток, с 5:00 до 23:00.