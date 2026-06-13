Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в официальном канале, информирующем об оперативной обстановке на подходах к сооружению.

Проезд автомобилей по мосту временно запрещён, находящихся в зоне досмотра и на мосту просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 6:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось около 30 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет.

Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе сил противовоздушной обороны в районе города.

Ранее сообщалось, что очередная атака украинских беспилотников привела к трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Там после налёта БПЛА начался пожар на морском терминале. В результате инцидента погиб один человек.